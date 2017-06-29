 Yusuf’a ders verdi – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Yusuf’a ders verdi

    Yusuf’a ders verdi
    Geçen sezon ortasında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ile birlikte tatil için Çeşme'ye giden futbolcular kervanındaki yerini aldı. Tecrübeli oyuncu, arkadaşları ile birlikte Alaçatı'da Borçin Su Sporları merkezine gitti. Arkadaşlarının hız yastığındaki hallerini izleyen Olcay, daha sonra ise Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'ya Jet-Ski kullanmanın inceliklerini öğretti.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:32
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