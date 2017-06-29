 Tatil sona erdi çalışma vakti – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Tatil sona erdi çalışma vakti

    Tatil sona erdi çalışma vakti

    3 Haziran'da Bursaspor'la oynadığı maçın ardından tatile çıkan 'da izin bitiyor.

    Yeni sezon için Trabzon'da toplanacak bordo mavili futbolcular, bugünden itibaren kademeli olarak sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bireysel idmanlar başlayacak. Sezonu Trabzon'da açacak olan Karadeniz ekibi, daha sonra 2 Temmuz'da 1. etap yurt dışı kampı için Macaristan'a geçecek.

    SLOVAKYA'DA HAZIRLIK MAÇI
    2 Temmuz'da yurt dışı ilk etap kampı için Macaristan'a gidecek , 17 Temmuz'a kadar çalışacak, ardından 2 günlük izne ayrılacak. 19 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmaları için Slovakya'nın Samorin kasabasında toplanacak bordo mavililer, ağırlıklı olarak hazırlık maçlarının yapılacağı bu kampı 30 Temmuz'da tamamlayıp Türkiye'ye geri dönecek.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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