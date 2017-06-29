Tatil sona erdi çalışma vakti
3 Haziran'da Bursaspor'la oynadığı maçın ardından tatile çıkan Trabzonspor'da izin bitiyor.
SLOVAKYA'DA HAZIRLIK MAÇI
2 Temmuz'da yurt dışı ilk etap kampı için Macaristan'a gidecek Trabzonspor, 17 Temmuz'a kadar çalışacak, ardından 2 günlük izne ayrılacak. 19 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmaları için Slovakya'nın Samorin kasabasında toplanacak bordo mavililer, ağırlıklı olarak hazırlık maçlarının yapılacağı bu kampı 30 Temmuz'da tamamlayıp Türkiye'ye geri dönecek.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:28
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
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