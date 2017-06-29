 Rodriquez’i bekletiyor – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Rodriquez’i bekletiyor

    Rodriquez’i bekletiyor

    İtalya'da bulunan Başkan Usta, Fiorentina'nın eski kaptanı stoper ile bir görüşme yaptı.

    Gündemdeki diğer transferlere göre Rodriquez transferini bekleten Usta'nın, oyuncunun menajeriyle de anlaşma şartlarında önemli aşama kaydettiği ifade edildi. Başkanın Rodriquez ile görüşmelere tekrar başlamasında Serdar Taşçı'nın gelmesinin gecikmesinin neden olduğu da belirtildi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:38
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