 Riad Bajic planı – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    planı

    Riad Bajic planı

    Yeni sezonda forvet hattında sıkıntı yaşamak istemeyen ve bu mevki için bir çok alternatif yıldız üzerinde duran 'da Raid Bajic planı da devrede.

    Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay'ın yeni sezonda Yusuf Erdoğan'ı kadrosunda görmek istemesi üzerine Bosna Hersekli 'e talip olan bordo-mavililer, Konyaspor cephesinden haber bekliyor. Yusuf Erdoğan'ın yanı sıra gözden çıkartılan oyunculardan bazılarını da bu transferde takas olarak kullanmak isteyen Fırtına böylelikle şişkin kadroyu da rahatlatmanın planlarını yapıyor. Bosna Hersekli oyuncu geçtiğimiz sezon forma giydiği 32 lig maçında 17 gol atarken, 3 de asist yapmıştı. 23 yaşındaki yıldızın kulübü ile 3 yıllık daha sözleşmesi var.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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