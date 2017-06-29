Onazi 6 milyon euro
Nijeryalı orta saha oyuncusuna sürekli teklif gelmesi üzerine bordo-mavili yönetim, 6 milyon euro seviyelerinde bir öneriyi değerlendirme kararı aldı.
3.5 MİLYON EURO'YA GELDİ
Bordo-mavili yönetimin bu kararı menajerlere de iletildi. Onazi, geçtiğimiz sezon 32 lig maçında forma giyip 2 gol amış ve 1 de asist yapmıştı. Karadeniz ekibi, Onazi'yi geçen sezon Lazio'dan 3.5 milyon euro'ya almıştı.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
Onazi 6 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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