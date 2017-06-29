 Onazi 6 milyon euro – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    6 milyon euro

    Onazi 6 milyon euro

    Nijeryalı orta saha oyuncusuna sürekli teklif gelmesi üzerine bordo-mavili yönetim, 6 milyon euro seviyelerinde bir öneriyi değerlendirme kararı aldı.

    Bordo-mavili takım geçtiğimiz sezon başında İtalyan ekibi Lazio'dan 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Onazi'ye gelen 4 milyon euro'luk teklif reddedilmişti. Ancak oyuncuya sürekli yeni teklifler gelmesi üzerine yönetim toplanarak, daha iyi bir öneri gelmesi durumunda bunun değerlendirilmesi kararını aldı. Trabzonspor'da mutlu olduğunu her fırsatta söyleyen 24 yaşındaki orta saha için 6 milyon euro'luk bir teklif gelmesi durumunda bunun değerlendirilebileceği ifade edildi.

    3.5 MİLYON EURO'YA GELDİ
    Bordo-mavili yönetimin bu kararı menajerlere de iletildi. Onazi, geçtiğimiz sezon 32 lig maçında forma giyip 2 gol amış ve 1 de asist yapmıştı. Karadeniz ekibi, 'yi geçen sezon Lazio'dan 3.5 milyon euro'ya almıştı.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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