 Matus Bero’dan mesaj – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    ’dan mesaj

    Matus Bero’dan mesaj
    Bordo-mavililerin 21 yaşındaki Slovak futbolcusu , 50. yılda hedeflenen başarılara ulaşacaklarını söyledi. Ülkesinin U21 takımında asistleri ile öne çıkan Bero, "Yeni arkadaşlarla güçleniyoruz. Bu sene bizim senemiz" dedi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
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