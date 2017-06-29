 Kucka müjdesi – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Kucka müjdesi

    Kucka müjdesi

    6 milyon euro isteyen , yoğun pazarlıklar sonrası 5’e indi. Başkan Usta, yöneticilerine teminat mektubu hazırlayın talimatı verirken, asıl bomba kurmaylarından geldi: Mutlu sona çok yakınız.

    Yeni sezona güçlü ve alternatifli bir kadroyla girerek şampiyonluk yarışının içerisinde olmayı hedefleyen bordo-mavili yönetim, Juraj Kucka transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Daha önce sağ bek Kamil Ahmet ile sol kanat oyuncusu Bongonda'yı kadrosuna katan Trabzonspor, Kucka ile 3'üncü transferini gerçekleştirmek istiyor. Bu futbolcu için İtalya'da bulunan Başkan Muharrem Usta'nın Kucka için Milan ile yaptığı ilk görüşmede 6 milyon euro'luk bir fiyat ile karşılaştığı, ancak devam eden görüşmeler neticesinde oyuncunun bonservisini 5 milyon euro'ya kadar indirdiği öğrenildi. 'ın kapısını 4 milyon euro'luk teklifle çalan Başkan Muharrem Usta'nın aradaki fiyat farkının azalması üzerine Kucka'nın transferine yakın olduğu kaydedildi.

    300 MAÇTA 36 GOL ATTI
    kurmayları, "Mutlu sona çok yakınız" diyerek müjdenin yaklaştığının sinyalini veriyor. Bu arada Usta'nın yöneticilere, "Herkes elini cebine atacak. Teminat mektubu verilecek" dediği belirtiliyor. Karadeniz ekibinin çok yakın bir zamanda Kucka transferini açıklaması bekleniyor. Slovak orta saha, kariyeri boyunca çıktığı 300 karşılaşmada rakip fileleri 36 kez sarstı ve 17 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Slovakya Milli Takımı ile de 54 maçta 6 gol kaydetti.

    ARTILARI
    İkili mücadele
    Top kazanma
    Top kesme

    EKSİLERİ
    Top saklama
    Pas yüzdesi
    Defansif zeka

    OYUN STİLİ
    Duran toplarda iyi
    Driplingi sever
    Kolay faul alır
    Mücadeleden yılmaz

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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