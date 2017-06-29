Kucka müjdesi
6 milyon euro isteyen Milan, yoğun pazarlıklar sonrası 5’e indi. Başkan Usta, yöneticilerine teminat mektubu hazırlayın talimatı verirken, asıl bomba Trabzonspor kurmaylarından geldi: Mutlu sona çok yakınız.
300 MAÇTA 36 GOL ATTI
Trabzonspor kurmayları, "Mutlu sona çok yakınız" diyerek müjdenin yaklaştığının sinyalini veriyor. Bu arada Usta'nın yöneticilere, "Herkes elini cebine atacak. Teminat mektubu verilecek" dediği belirtiliyor. Karadeniz ekibinin çok yakın bir zamanda Kucka transferini açıklaması bekleniyor. Slovak orta saha, kariyeri boyunca çıktığı 300 karşılaşmada rakip fileleri 36 kez sarstı ve 17 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Slovakya Milli Takımı ile de 54 maçta 6 gol kaydetti.
ARTILARI
İkili mücadele
Top kazanma
Top kesme
EKSİLERİ
Top saklama
Pas yüzdesi
Defansif zeka
OYUN STİLİ
Duran toplarda iyi
Driplingi sever
Kolay faul alır
Mücadeleden yılmaz
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:37
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
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