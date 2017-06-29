 Formalara ilgi mutlu ediyor – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Formalara ilgi mutlu ediyor

    Formalara ilgi mutlu ediyor
    Karadeniz ekibinin yeni sezon için hazırlanan ve 25 Haziran'da satışa sunulan beyaz formalarına bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Yeni dönemde mağazalarından 30 milyon lira gelir hedefleyen Trabzonspor yönetiminin de formalara gösterilen bu ilgiden memnun olduğu kaydedildi. Temmuz başında 2 yeni formanın daha satışa çıkmasının ardından TS Club'larda satışların iyice artması bekleniyor.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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