 Cardozo ülkesine döndü – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    ülkesine döndü

    Cardozo ülkesine döndü
    2016-17 sezonunun başında Trabzonspor'dan Olympiakos'a transfer olan Paraguaylı golcü , ülkesine döndü. 34 yaşındaki forvet, Libertad ile sözleşme imzaladı. Kariyerinin son 11 senesinin 10'unda Avrupa'da forma giyen Cardozo, 2014-15 sezonunun başında Trabzonspor'a transfer olmuştu.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:31
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