 Bir numara Ndiaye – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Bir numara Ndiaye

    Bir numara Ndiaye

    yönetimi, Ndiaye’nin transferi için ’a yaptığı 4 milyon 500 bin euro’luk teklife cevap bekliyor. 26 yaşındaki orta sahanın Yanal’ın transfer listesinin bir numarasında olduğu öğrenildi.

    Fırtına, 'dan kadrosuna katmak için bir süredir uğraştığı Ndiaye için yaptığı 4 milyon 500 bin euro'luk teklif için cevap bekliyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte yönetim kuruluna istediği transferlerin listesini veren teknik direktör Ersun Yanal'ın, Ndiaye'yi bir numaraya koyduğu öğrenildi. Bu futbolcunun transferinin gerçekleşmesini çok isteyen tecrübeli teknik adam, Başkan Muharrem Usta'dan da sürekli olarak bu konuda bilgi alıyor. Yönetimin ise Ndiaye için yaptığı 4 milyon 500 bin euro'luk teklifin üzerine çıkmayı düşünmediği ve transferin gerçekleşmemesi durumunda alternatiflere yöneleceği ifade edildi.

    300 BİN EURO'YA GELDİ
    2015-2016 sezonu başında Norveç'in Bodo-Glimt takımından Osmanlıspor'a transfer olan Senegalli Ndiaye, takımı ile çıktığı 72 maçta 18 gol attı, 7 de asist yaptı. Ankara temsilcisi, Ndiaye için Norveç ekibine 300 bin euro ödemiş ve oyuncuya 3 yıllık imza attırmıştı.

    Yunus Emre SEL
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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