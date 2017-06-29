Bir numara Ndiaye
Trabzonspor yönetimi, Ndiaye’nin transferi için Osmanlıspor’a yaptığı 4 milyon 500 bin euro’luk teklife cevap bekliyor. 26 yaşındaki orta sahanın Yanal’ın transfer listesinin bir numarasında olduğu öğrenildi.
300 BİN EURO'YA GELDİ
2015-2016 sezonu başında Norveç'in Bodo-Glimt takımından Osmanlıspor'a transfer olan Senegalli Ndiaye, takımı ile çıktığı 72 maçta 18 gol attı, 7 de asist yaptı. Ankara temsilcisi, Ndiaye için Norveç ekibine 300 bin euro ödemiş ve oyuncuya 3 yıllık imza attırmıştı.
Yunus Emre SEL
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
-
''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
-
''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
-
F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
Bir numara Ndiaye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.