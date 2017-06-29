Alman kancası

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen'in Trabzonspor'da geçen sezon performansıyla dikkat çeken Okay Yokuşlu'ya talip olduğu öne sürüldü. Alman ekibinin, yetenekli futbolcu için 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın 23 yaşındaki orta sahanın satılmamasını istediği ve teklifin reddedildiği belirtildi.