 Alman kancası – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Alman kancası

    Alman kancası
    Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen'in Trabzonspor'da geçen sezon performansıyla dikkat çeken Okay Yokuşlu'ya talip olduğu öne sürüldü. Alman ekibinin, yetenekli futbolcu için 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın 23 yaşındaki orta sahanın satılmamasını istediği ve teklifin reddedildiği belirtildi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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