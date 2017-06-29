 14. yabancı yakında – Fotomaç – 29 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    14. yabancı yakında

    14. yabancı yakında

    Başkan , 1.5 yıllık görev süresi içinde 13 yabancı oyuncu aldı.

    İlk olarak 1461 Trabzon'dan Akakpo'yu renklerine bağlayan bordo-mavili takıma Castillo, Suk, Durica, İbanez, Bero, Onazi, Sheidaev, Mas, Pereira, Medjani, Rodallega ve olmak üzere 13 yabancı geldi. 14. yabancı Kucka olabilir.

    SAYI 120'YE ÇIKTI
    Bongonda ile birlikte Trabzonspor, 50 yılda 120 yabancı oyuncu aldı. Fırtına, 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen yıldız Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı transferini gerçekleştirmişti.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    14. yabancı yakında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.