14. yabancı yakında
Başkan Muharrem Usta, 1.5 yıllık görev süresi içinde 13 yabancı oyuncu aldı.
SAYI 120'YE ÇIKTI
Bongonda ile birlikte Trabzonspor, 50 yılda 120 yabancı oyuncu aldı. Fırtına, 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen yıldız Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı transferini gerçekleştirmişti.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:33
-
''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
-
''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
-
F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
14. yabancı yakında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.