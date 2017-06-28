 Yönetim ‘kal’ dedi, kaldım – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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HEPSİ
    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Yönetim ‘kal’ dedi, kaldım

    Yönetim ‘kal’ dedi, kaldım
    2015-16'da gelen ve önceki sözleşmesinde yıllık 550 bin euro garanti ücret alan 28 yaşındaki ile yönetim 700 bin euro'ya 2 yıllık yeni bir mukavele yaptı. Bu sezon bordo-mavili formayla 11 maçta görev yapan Kosta Rikalı eldiven, 2 yıl daha kalmasıyla ilgili, "Yönetim kalmamı istedi ve ben de kabul ettim" ifadesini kullandı.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:14
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