 Şehitler için mesaj – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Şehitler için mesaj

    Şehitler için mesaj
    , Şırnak'ta dün hain saldırı sonucu şehit düşen 3 askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün resmi twitter hesabından, ''Şırnak Uludere'de şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileriz. Milletimizin başı sağolsun'' ifadeleri kullandı. Teröristler üs bölgesine yemek götüren araca uzun namlulu silahlarla saldırdı.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:07
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