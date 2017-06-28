Medel ısrarı
Başkan Usta, 29 yaşındaki stoper için 9 milyon euro isteyen İnter ile sıkı bir pazarlığa girdi ve fiyatı 5 milyon euro’ya indirdi. Bu gelişme Ersun Yanal’ı umutlandırdı.
GELMEYE SICAK BAKIYOR
Son 3 sezondur İtalyan ekibi İnter'de forma giyen Şilili oyuncu, milli takımının da vazgeçilmez futbolcusu konumunda bulunuyor. 29 yaşındaki yıldız bu sezon İnter ile 31 maça çıkarken, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde de 10 karşılaşmada Şili forması giydi. Trabzonspor'un yetki belgesi verdiği menajer Özkan Doğan'ın da oyuncu ile ön görüşme yaptığı ve Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını öğrendiği belirtildi. Gary Medel, İnter'den önce Cardiff City, Sevilla ve Boca Junior gibi takımların formalarını da giymişti.
LAKABI PİTBULL | MİNİ YORUM - YUNUS EMRE SEL
Pitbull lakaplı Medel tam bir dinamo. Hem stoper hem de ön liberoda oynayabiliyor. Çok güçlü, agresif, pozisyon alma başarısı, çabukluğu ve hırsı onun en önemli özellikleri. Oyun stili olarak Emre Belözoğlu'na benzese de topu oyuna sokma kabiliyetinin yanı sıra savunma becerisi üst düzeyde. 100'ün üzerinde milli olmuş bir futbolcu ve bugüne kadar görev yaptığı İspanya, İngiltere, İtalya gibi üst düzey liglerin tamamında çok başarılı bir performans ortaya koyan tam bir istikrar abidesi. Bu transferin gerçekleşmesi oldukça zor olsa da olası bir anlaşmada Trabzonspor, çok önemli bir yıldız kazanacaktır.
ARTILARI
İsabetli orta
İsabetli pas
Top tutma
EKSİLERİ
Belirgin eksisi yok
OYUN STİLİ
Uzun oynamayı sever
Etkili şut çeker
Mücadele eder
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
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