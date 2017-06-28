 Medel ısrarı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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HEPSİ
    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Medel ısrarı

    Medel ısrarı

    Başkan Usta, 29 yaşındaki stoper için 9 milyon euro isteyen İnter ile sıkı bir pazarlığa girdi ve fiyatı 5 milyon euro’ya indirdi. Bu gelişme Ersun Yanal’ı umutlandırdı.

    Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için gece gündüz mesai harcayan Trabzonspor hem stoper hem de ön libero olarak görev yapabilen Şilili Gary Medel için resmi girişimlere başladı. İtalya'da bulunan Başkan Muharrem Usta'nın İnter kulübü yetkilileri ile Medel'in transferi için görüşme masasına oturduğu ve 9 milyon euro'dan açılan bonservis bedeli rakamını 5 milyon euro'ya kadar çektiği öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Medel'le yapılan görüşmelerde mesafe kat edilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadığı ve "Üst düzey bir oyuncu ve lige damgasını vuracaktır" yorumunda bulunduğu öğrenildi. Başkan Usta'nın İnter kulübü ile pazarlıkları bir süre daha devam ettirmesi bekleniyor.

    GELMEYE SICAK BAKIYOR
    Son 3 sezondur İtalyan ekibi İnter'de forma giyen Şilili oyuncu, milli takımının da vazgeçilmez futbolcusu konumunda bulunuyor. 29 yaşındaki yıldız bu sezon İnter ile 31 maça çıkarken, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde de 10 karşılaşmada Şili forması giydi. 'un yetki belgesi verdiği menajer Özkan Doğan'ın da oyuncu ile ön görüşme yaptığı ve Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını öğrendiği belirtildi. , İnter'den önce Cardiff City, Sevilla ve Boca Junior gibi takımların formalarını da giymişti.

    LAKABI PİTBULL | MİNİ YORUM - YUNUS EMRE SEL
    Pitbull lakaplı Medel tam bir dinamo. Hem stoper hem de ön liberoda oynayabiliyor. Çok güçlü, agresif, pozisyon alma başarısı, çabukluğu ve hırsı onun en önemli özellikleri. Oyun stili olarak Emre Belözoğlu'na benzese de topu oyuna sokma kabiliyetinin yanı sıra savunma becerisi üst düzeyde. 100'ün üzerinde milli olmuş bir futbolcu ve bugüne kadar görev yaptığı İspanya, İngiltere, İtalya gibi üst düzey liglerin tamamında çok başarılı bir performans ortaya koyan tam bir istikrar abidesi. Bu transferin gerçekleşmesi oldukça zor olsa da olası bir anlaşmada Trabzonspor, çok önemli bir yıldız kazanacaktır.

    ARTILARI
    İsabetli orta
    İsabetli pas
    Top tutma

    EKSİLERİ
    Belirgin eksisi yok

    OYUN STİLİ
    Uzun oynamayı sever
    Etkili şut çeker
    Mücadele eder
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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