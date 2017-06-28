Kucka’da fark 2 milyon euro

Fırtına'nın yaklaşık bir aydır kadrosuna katmak için çaba harcadığı Slovak oyuncu Juraj Kucka'nın transferinde Milan ile yapılan pazarlıklar devam ediyor.

Başkan Muharrem Usta, İtalyan ekibine oyuncunun bonservis bedeli için en son 4 milyon euro önerirken, Milan ise 6 milyon euro'da diretiyor. Bu noktada oyuncunun Trabzonspor'a gelmek istemesini koz olarak kullanan bordo-mavililer, teklifi biraz daha artırıp Milan'ın rakamı düşürmesini bekleyecek. İtalya'dan boş dönmek istemeyen Usta'nın aradaki 2 milyon euro'luk farkı kapatmak için yoğun mesai harcaması bekleniyor.