Kaptanınız konuşuyor

2007-08'de Karşıyaka'dan 450 bin euro'ya Trabzonspor'a transfer olan Onur, kadrodaki en eski futbolcu... Bugüne kadar 4 yönetimle çalışan ve aralıksız 10 sezondur takımda yer alan 29 yaşındaki kaptan, "Tatil bitti. Çok çalışıp 50. yıl hedefimize ulaşacağız. Bu takımı şampiyon yapacağız" diye konuştu.