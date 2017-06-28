 Kaptanınız konuşuyor – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Kaptanınız konuşuyor

    Kaptanınız konuşuyor
    2007-08'de Karşıyaka'dan 450 bin euro'ya Trabzonspor'a transfer olan Onur, kadrodaki en eski futbolcu... Bugüne kadar 4 yönetimle çalışan ve aralıksız 10 sezondur takımda yer alan 29 yaşındaki kaptan, "Tatil bitti. Çok çalışıp 50. yıl hedefimize ulaşacağız. Bu takımı şampiyon yapacağız" diye konuştu.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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