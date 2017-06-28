İbanez’de ayrılık rüzgarı

Karadeniz ekibinde teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni dönemde kadroda düşünmediği sol bek Luis İbanez, kendisine kulüp arıyor. Yönetimin de Arjantinli oyuncuya, transferi konusunda kolaylık sağlanacağını ilettiği belirtildi. 28 yaşındaki tangocu, Trabzonspor formasıyla sadece 9 maçta 541 dakika görev yaptı.