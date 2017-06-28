 Guilherme de listede – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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HEPSİ
    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    de listede

    Guilherme de listede
    Sağ kanadı daha efektif işletecek bir oyuncu peşinde koşan 'un Polonya ekibi Legia'da forma giyen Brezilyalı Guilherme'yi takip ettiği öne sürüldü. Sezonu 5 gol ve 7 asistle tamamlayan 26 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro teklif edildiği, Legia'nın ise 5 milyon euro istediği belirtildi. Sambacı; Braga, Vizela, Gil Vicente, Ole Brasil'de oynadı.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:02
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