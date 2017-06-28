 Evimde gibi hissediyorum – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Evimde gibi hissediyorum

    Evimde gibi hissediyorum

    Bordo-mavili yönetimin devre arasında 1.5 milyon euro'ya transfer ettiği 'ı Ajax ve Feyenoord istiyordu.

    Yeni sezon hazırlık kampı 2 Temmuz'da başlayacak olmasına rağmen tatilini erken bitirerek 13 gündür tesislerde tek başına çalışan 28 yaşındaki Arjantinli sol bek, "Yeni sezona bomba gibi girmek istiyorum. Bu takımda mutluyum ve tekliflerle ilgilenmiyorum" diye konuştu. , kendisini Trabzon'da çok iyi hissettiğini belirterek, "Şehri de çok seviyorum. Evimde gibiyim" dedi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:07
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    mas
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