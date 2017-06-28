 Castillo 8 milyon euro – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Castillo 8 milyon euro

    Castillo 8 milyon euro
    Sezon başında ABD'nin Dallas takımından 4 milyon dolar bonservis bedeli ile transfer ettiği 'ya İspanya ekibi Villarreal'in talip olduğu iddia edildi. Villarreal'in Trabzonspor'a 5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, bordo-mavililerin ise 8 milyon euro istediği öğrenildi. Fiyatın 8 milyon euro'ya çıkarılması halinde Castillo satılabilir.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:22
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