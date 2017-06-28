 'Bize her yer Trabzon' – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    'Bize her yer Trabzon'

    'Bize her yer Trabzon'
    Transfer çalışmaları için İtalya'da bulunan Başkan Muharrem Usta, bir müze müdürünü Trabzonsporlu yaptı. Twitter hesabından Milano'da çekilen bir videoyu paylaşan Başkan Usta "İşte size 'da Trabzonsporlu müze güvenlik müdürü. Trabzon'dan göç etmiş" dedi. Videoda Usta, müze müdürüne "Bize her yer Trabzon" dedirtiyor.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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