 Batuhan için Bursa’ya ret – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Batuhan için Bursa’ya ret

    Batuhan için Bursa’ya ret
    Teknik direktör Ersun Yanal, geçen sezon kiralık olarak gönderilen oyuncular arasında sadece Batuhan Artarslan'ı kampa davet etmişti. Geçtiğimiz günlerde Batuhan için sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Bursaspor'un 23 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna katmak için Trabzonspor'un kapısını çaldığı ancak Ersun Yanal'ın göndermeye sıcak bakmadığı için ret cevabını verdiği belirtildi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
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