Batuhan için Bursa’ya ret

Teknik direktör Ersun Yanal, geçen sezon kiralık olarak gönderilen oyuncular arasında sadece Batuhan Artarslan'ı kampa davet etmişti. Geçtiğimiz günlerde Batuhan için sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Bursaspor'un 23 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna katmak için Trabzonspor'un kapısını çaldığı ancak Ersun Yanal'ın göndermeye sıcak bakmadığı için ret cevabını verdiği belirtildi.