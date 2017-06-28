 50 yılda 120 yabancı geldi – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    50 yılda 120 yabancı geldi

    50 yılda 120 yabancı geldi
    Transfer döneminin başlamasıyla Belçikalı Theo Bongonda ile sözleşme imzalayan Trabzonspor, 50 yılda 120 yabancı oyuncu transfer etti. Fırtına, 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen yıldız Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı transferini gerçekleştirmişti. Bu dönemde gelecek isimlerle sayı daha da artacak.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:14
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