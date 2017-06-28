50 yılda 120 yabancı geldi

Transfer döneminin başlamasıyla Belçikalı Theo Bongonda ile sözleşme imzalayan Trabzonspor, 50 yılda 120 yabancı oyuncu transfer etti. Fırtına, 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen yıldız Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı transferini gerçekleştirmişti. Bu dönemde gelecek isimlerle sayı daha da artacak.