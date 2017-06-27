 Zeki Yavru’ya teklif yağıyor – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    ’ya teklif yağıyor

    Zeki Yavru’ya teklif yağıyor
    350 bin TL alacağından feragat ederek Trabzonsporla sözleşmesini fesheden Zeki Yavru'ya Süper Lig takımlarından teklif yağmuru var. Fırtına'dan ayrldığı için buruk olduğunu açıklayan 24 yaşındaki sağ beke Konyaspor, Sivasspor, Yeni Malatya ve Kayseri talip oldu. Aldığı teklifleri değerlendiren Zeki, birkaç gün içinde kararını açıklayacak.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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