 Visca’da geri sayım – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Visca’da geri sayım

    Visca’da geri sayım

    Başakşehir’e Yusuf Erdoğan+Aytaç Kara ve 2.5 milyon euro öneren bordo-mavili yönetim, bu hafta içinde cevap bekliyor.

    Karadeniz ekibi, transferini bitirmek için girişimlerini tam gaz sürdürüyor. Medipol Başakşehir'e Yusuf Erdoğan + Aytaç Kara ve 2.5 milyon euro öneren Karadeniz ekibi, bu hafta İstanbul ekibinden cevap bekliyor. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için bu hafta Başakşehir ile yeniden masaya oturulması bekleniyor. Geride kalan sezonda çıktığı 43 resmi maçta 10 gol atan ve 10 asist yapan Edin Visca, Süper Lig'in son üç sezonunda skora en fazla katkı sağlayan orta saha oyuncusu durumunda. Ligde bu süreçte 33 gol atan ve 13 asist yapan isim 46 gole etki etmeyi başardı. Öte yandan Visca son üç sezonda 102 lig maçına çıktı ve bunu başaran tek oyuncu oldu.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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