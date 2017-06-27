 Trabzonspor iki futbolcuyla anlaştı – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Trabzonspor iki futbolcuyla anlaştı

    Trabzonspor iki futbolcuyla anlaştı

    Trabzonspor taraftarına iki bayram hediyesi birden verdi.

    Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için 4 koldan transfer harekatına girişen Trabzonspor, daha önce görüşüp anlaştığı Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kucka transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili ekip stoper mevki için de Inter'ın Şili'li savunma oyuncusu Gary Medel'le anlaşmaya vardı.

    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:48
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