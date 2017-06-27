Trabzonspor iki futbolcuyla anlaştı
Trabzonspor taraftarına iki bayram hediyesi birden verdi.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için 4 koldan transfer harekatına girişen Trabzonspor, daha önce görüşüp anlaştığı Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kucka transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili ekip stoper mevki için de Inter'ın Şili'li savunma oyuncusu Gary Medel'le anlaşmaya vardı.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 17:48
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6'ya iş tamam
Toplam 11
Yorum
sıla 1 Volkandır FENERBAHÇE istediğiniz kadar karşı çıkın şu anki en iyi Türk kaleci Volkan Demirel dir. Takımına olan sadakati de ortada.
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Trabzonspor iki futbolcuyla anlaştı
Toplam 2
Yorum
çetin-29 inşallah doğrudur.
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Marsilya veda mesajı yayımladı
Toplam 4
Yorum
Aslan INSALLAH SAGLIK SORUNU YASAMAZ HEYCANIMIZA MUTLULUK KATAR
Trabzonspor iki futbolcuyla anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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