Trabzonspor iki futbolcuyla anlaştı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için 4 koldan transfer harekatına girişen Trabzonspor, daha önce görüşüp anlaştığı Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kucka transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili ekip stoper mevki için de Inter'ın Şili'li savunma oyuncusu Gary Medel'le anlaşmaya vardı.