 Onazi için 5 milyon euro – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    için 5 milyon euro

    Onazi için 5 milyon euro
    Orta saha oyuncusu için Çin'den gelen 4 milyon euro'luk teklifi reddeden Trabzonspor'a menajerlerin yeni bir öneriye hazırlandığı, bu kez rakamın 5 milyon euro'yu çıkabileceği ifade edildi. Bordo-mavili takımla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız, geride kalan sezonda 38 maçta forma giyip 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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