 Ndiaye müjdesi – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Ndiaye müjdesi

    Ndiaye müjdesi

    Bordo-mavililer, 26 yaşındaki Senegalli orta saha için Osmanlıspor’a 4.5 milyon euro + 1 futbolcu önerdi. Anlaşma artık çok yakın.

    Trabzonspor'un aşkı devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasından itibaren 26 yaşındaki orta sahayı transfer etmek isteyen bordo-mavili kulüp bu kez Osmanlıspor'un kapısını resmi teklifle çaldı. Başkan Muharrem Usta tarafından hazırlanan öneriye göre bordo-mavili kulüp Osmanlıspor'a 4 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ve bir oyuncu önerdi. Daha önce yurt dışından çok ciddi bir teklif aldıklarını belirten Osmanlıspor kulübünün, Trabzonspor'un bu hamlesi karşısında vereceği cevap merakla bekleniyor. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da teklifi doğrularken, uzun zamandır oyuncuyu istediklerini dile getirdi. Bordo-mavili kulübün bu atağı sonrası diğer takımların devreden çıkması bekleniyor. Ndiaye bu sezon Osmanlıspor formasıyla 42 maça çıktı, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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