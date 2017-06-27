 Kucka'da son sorti – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Kucka'da son sorti

    Kucka'da son sorti

    Futbolcu ile anlaşan Başkan Usta, dün ’a 4.5 milyon euro’luk bonservis ücreti önerdi. İtalyanlar ise kapıyı 7 milyondan açarken, sonra makul bir seviyeye indi. Son görüşme bugün.

    Başkanı 'nın İtalya seferinde mutlu son çok yakın... Usta, daha önce görüşüp anlaşmaya vardığı Slovak orta saha Juraj Kucka'nın transferini sonuçlandırmak için önceki gün Milano'ya gitmişti. Dün Milan kulübü yetkilileri ile masaya oturan Usta transferi kesin sonuçlandıramasa da büyük bir mesafe kat etti. İşte FOTOMAÇ farkıyla ayrıntılar: Görüşmede Başkan Usta, 'a önce beklenildiği gibi kiralama teklifi sundu ama bu kabul edilmedi. Bunun üzerine ikinci hamleye geçen Başkan Usta, 30 yaşındaki yıldız için 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu masaya sundu. İtalyan ekibinin yetkilileri ise 7 milyon euro bonservis talep etse de rakam daha makul seviyelere çekildi.

    BU TRANSFER BUGÜN BİTEBİLİR
    İlk görüşmede taraflar masadan kesin olarak anlaşmaya varmış şekilde ayrılmazken bugün yeniden bir araya gelecekler. Başkan Muharrem Usta'nın bu görüşmenin ardından transferi kesin olarak sonuçlandırması ve Kucka'yı da alarak İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Kucka oyun zekası ve tekniğin yanı sıra gücü ve hırsıyla dikkat çekiyor. Sparta Prag'da parlayan yıldız 2011'de 4 milyon euro bonservis bedeliyle Genoa'ya, 2015'te ise 3 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Kucka, Slovak Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Bordo-mavili taraftarlar, bu transferin bugün bitirilmesini heyecan içerisinde bekliyorlar.

    ARTILARI
    -İkili mücadele
    -Top kazanma
    -Top kesme

    EKSİLERİ
    -Top saklama
    -Pas yüzdesi
    -Defansif zeka

    OYUN STİLİ
    -Duran toplarda iyi
    -Driplingi sever
    -Kolay faul alır
    -Mücadeleden yılmaz


    Yunus Emre SEL
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
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