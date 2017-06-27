Kucka'da son sorti
Futbolcu ile anlaşan Başkan Usta, dün Milan’a 4.5 milyon euro’luk bonservis ücreti önerdi. İtalyanlar ise kapıyı 7 milyondan açarken, sonra makul bir seviyeye indi. Son görüşme bugün.
BU TRANSFER BUGÜN BİTEBİLİR
İlk görüşmede taraflar masadan kesin olarak anlaşmaya varmış şekilde ayrılmazken bugün yeniden bir araya gelecekler. Başkan Muharrem Usta'nın bu görüşmenin ardından transferi kesin olarak sonuçlandırması ve Kucka'yı da alarak İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Kucka oyun zekası ve tekniğin yanı sıra gücü ve hırsıyla dikkat çekiyor. Sparta Prag'da parlayan yıldız 2011'de 4 milyon euro bonservis bedeliyle Genoa'ya, 2015'te ise 3 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Kucka, Slovak Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Bordo-mavili taraftarlar, bu transferin bugün bitirilmesini heyecan içerisinde bekliyorlar.
ARTILARI
-İkili mücadele
-Top kazanma
-Top kesme
EKSİLERİ
-Top saklama
-Pas yüzdesi
-Defansif zeka
OYUN STİLİ
-Duran toplarda iyi
-Driplingi sever
-Kolay faul alır
-Mücadeleden yılmaz
Yunus Emre SEL
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:23
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
Kucka'da son sorti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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