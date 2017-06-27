 Kıymetini bilmeliyiz – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Kıymetini bilmeliyiz

    Kıymetini bilmeliyiz
    Fırtına'nın yeni transferi çok mutlu... "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldim" diyen savunmacı "Burada olmanın kıymetini bilmek gerek. Trabzonspor her zaman hedefleri olan bir kulüp. 50. yılda unutulmayacak bir sezon geçirmek istiyoruz ve bunun bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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