Camia bayramlaştı
Bordo-mavilinin geleneksel bayramlaşma töreni Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
HER ŞEYİ BAŞARIRIZ
Çubukçu, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı: "Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum. İnşallah Allah tekrarını nasip eder. Yeni bir sezon başlıyor. Trabzonspor camiasının kenetlendiği zaman başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu vesile ile herkesin bayramını kutluyorum."
KAMPA YETİŞTİRECEĞİZ
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Çubukçu, "Kucka'yı renklerimize bağlayacağız. Başkanımız işi bitirip dönecektir. Visca da büyük bir takımda oynamak istiyor. Teknik heyetimiz ona sıcak bakıyor. Çalışıyoruz. Serdar Taşçı için bu hafta bazı gelişmeler bekliyoruz. Transferleri kampa kadar bitirmek için çaba gösteriyoruz" dedi.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:47
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
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