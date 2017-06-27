 Camia bayramlaştı – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Camia bayramlaştı

    Camia bayramlaştı

    Bordo-mavilinin geleneksel bayramlaşma töreni Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

    Törene AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen eski yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Yurt dışında bulunan Başkan Muharrem Usta ise törende yer alamadı.

    HER ŞEYİ BAŞARIRIZ
    Çubukçu, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı: "Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum. İnşallah Allah tekrarını nasip eder. Yeni bir sezon başlıyor. Trabzonspor camiasının kenetlendiği zaman başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu vesile ile herkesin bayramını kutluyorum."

    KAMPA YETİŞTİRECEĞİZ
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Çubukçu, "Kucka'yı renklerimize bağlayacağız. Başkanımız işi bitirip dönecektir. Visca da büyük bir takımda oynamak istiyor. Teknik heyetimiz ona sıcak bakıyor. Çalışıyoruz. Serdar Taşçı için bu hafta bazı gelişmeler bekliyoruz. Transferleri kampa kadar bitirmek için çaba gösteriyoruz" dedi.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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