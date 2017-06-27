 3 isimle ilgilenmiyoruz – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    3 isimle ilgilenmiyoruz

    3 isimle ilgilenmiyoruz
    Başkan , isimleri sık sık bordo-mavili takım ile anılan İtalyan golcü Pavoletti, Portekizli forvet Eder ile birlikte Beşiktaş'tan Gökhan İnler ile hiçbir temasları olmadığını açıkladı. Usta, "Bu üç isim kesinlikle gündemde yok. İtalya'ya gidiş nedenim belli. Buradaki temaslar sonucu transfere yön vereceğiz. Birçok isim çıkıyor ama bizim hedeflediklerimiz var ve bunların işini sessizce bitirip transferi kampa kadar büyük ölçüde bitirmek istiyoruz" dedi.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:43
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