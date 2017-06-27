 1 Temmuz’da başlıyorlar – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    1 Temmuz’da başlıyorlar

    1 Temmuz’da başlıyorlar

    Bordo-mavili takım, 2017-18 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz Cumartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

    Geçen yıl 6'ncı sırada tamamladığı sezonun son maçını, 3 Haziran tarihinde Bursaspor'la oynadıktan sonra tatile çıkan Trabzonspor, dün başlayan sağlık kontrollerinin yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

    MAÇLAR SLOVAKYA'DA
    2 Temmuz'da yurtdışı ilk etap kampı için Macaristan'a geçecek , 17 Temmuz'a kadar çalışacak, ardından 2 günlük izne ayrılacak. İkinci etap kampı için Slovakya'nın Samorin kasabasında toplanacak bordo-mavililer, ağırlıklı olarak hazırlık maçlarının yapılacağı bu kampı 30 Temmuz'da bitirecek.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:39
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