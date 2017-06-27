1 Temmuz’da başlıyorlar
Bordo-mavili takım, 2017-18 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz Cumartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.
MAÇLAR SLOVAKYA'DA
2 Temmuz'da yurtdışı ilk etap kampı için Macaristan'a geçecek Trabzonspor, 17 Temmuz'a kadar çalışacak, ardından 2 günlük izne ayrılacak. İkinci etap kampı için Slovakya'nın Samorin kasabasında toplanacak bordo-mavililer, ağırlıklı olarak hazırlık maçlarının yapılacağı bu kampı 30 Temmuz'da bitirecek.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:39
-
Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
-
Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
-
Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
1 Temmuz’da başlıyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.