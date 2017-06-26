Yeni sezon için çalışma başlıyor

Bordo-mavili futbolcular bugünden itibaren şehre gelmeye başlayacak ve sağlık kontrollerinden geçecek. Bir hafta Trabzon'daki tesislerde çalışacak olan Fırtına, 2 Temmuz'da Macaristan'a giderek 17 Temmuz'a kadar yurt dışı 1. etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.