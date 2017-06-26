 Yeni sezon için çalışma başlıyor – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Yeni sezon için çalışma başlıyor

    Yeni sezon için çalışma başlıyor
    Bordo-mavili futbolcular bugünden itibaren şehre gelmeye başlayacak ve sağlık kontrollerinden geçecek. Bir hafta Trabzon'daki tesislerde çalışacak olan Fırtına, 2 Temmuz'da Macaristan'a giderek 17 Temmuz'a kadar yurt dışı 1. etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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