Yeni sezon için çalışma başlıyor
Bordo-mavili futbolcular bugünden itibaren şehre gelmeye başlayacak ve sağlık kontrollerinden geçecek. Bir hafta Trabzon'daki tesislerde çalışacak olan Fırtına, 2 Temmuz'da Macaristan'a giderek 17 Temmuz'a kadar yurt dışı 1. etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:45
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