Yazıcı'dan bayram mesajı
Fırtına'nın genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Ramazan Bayramı için mesaj yayınladı. Yusuf, "Bize bayramın güzelliklerini onlar öğretti. Allah başımızdan büyüklerimizi eksik etmesin. Huzurlu, sağlıklı, mutlu bayramlar" dedi.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
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