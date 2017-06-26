 Yazıcı'dan bayram mesajı – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Yazıcı'dan bayram mesajı

    Yazıcı'dan bayram mesajı
    Fırtına'nın genç yıldızı , Ramazan Bayramı için mesaj yayınladı. Yusuf, "Bize bayramın güzelliklerini onlar öğretti. Allah başımızdan büyüklerimizi eksik etmesin. Huzurlu, sağlıklı, mutlu bayramlar" dedi.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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