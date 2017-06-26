Trabzonspor sezonu açıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.
Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, Karadeniz ekibinde futbolcular 29-30 Haziran'da Trabzon'da toplanarak sağlık kontrolünden geçecekler.
Sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor, 1 Temmuz Cumartesi günü kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Bordo-mavili takım, 2 Temmuz Pazar günü 14.30'da yurt dışı 1. etap kamp çalışmaları için özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek. Burada 15 günlük kamp çalışmalarını gerçekleştirecek bordo-mavili takıma, 2 gün izin verilecek.
Trabzonsporlu futbolcular, 19 Temmuz'da Slovakya'nın Samorin kasabasında toplanacak ve hazırlık maçlarının oynanacağı kampı 30 Temmuz'da tamamladıktan sonra Trabzon'a dönecek.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:51
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 12
Yorum
Aslan 35'LIK PEPE YAKISIR BJK'YE GEL PEPE GEL BJK'YE BASTONUNU UNUTMA
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Navas’ta yeni umut
Toplam 3
Yorum
duo baskan yine sag gösterip sol vuracak, hep ayni taktik:) Yine sona dogru bomba bir transfer bekliyorum ters köse.navas gelirse de iyiolurtabi
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Ayrılırsa 'hava parası' vermek zorunda!
Toplam 4
Yorum
tek büyük bu sene cok önemli. 3. sampiyonluk gelecek FFP de kalkacak seneye elimiz cok rahat.Uytune koyarak gidiyoruz aman bozmayalim aynen devam
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