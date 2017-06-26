 Trabzonspor sezonu açıyor – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor sezonu açıyor

    Trabzonspor sezonu açıyor

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.

    Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, Karadeniz ekibinde futbolcular 29-30 Haziran'da Trabzon'da toplanarak sağlık kontrolünden geçecekler.

    Sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor, 1 Temmuz Cumartesi günü kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

    Bordo-mavili takım, 2 Temmuz Pazar günü 14.30'da yurt dışı 1. etap kamp çalışmaları için özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek. Burada 15 günlük kamp çalışmalarını gerçekleştirecek bordo-mavili takıma, 2 gün izin verilecek.

    Trabzonsporlu futbolcular, 19 Temmuz'da Slovakya'nın Samorin kasabasında toplanacak ve hazırlık maçlarının oynanacağı kampı 30 Temmuz'da tamamladıktan sonra Trabzon'a dönecek.

    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:51
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