Trabzonspor bayramlaştı
Trabzonspor’da geleneksel bayramlaşma töreni, bugün yapıldı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşmayla AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, eski başkan İbrahim Hacıosmoğlu, eski yöneticiler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve taraftarlar katıldı. Transfer görüşmeleri yapmak üzere yurt dışında bulunan kulüp başkanı Muharrem Usta ise bayramlaşma töreninde yer almadı.
ÇUBUKÇU: "KENETLENEREK BAŞARILI OLABİLİRİZ"
Birlik ve beraberlik mesajı veren Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum. İnşallah Allah tekrarını nasip eder. Yeni bir sezon başlıyor. Trabzonspor camiasının kenetlendiği zaman başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu vesile ile herkesin bayramlarını kutluyorum" dedi.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:51
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 41
Yorum
karakartal adamlar utanmadan pepeyi beğenmiyor sanırsın stoper hattımızda nesta ile maldini oynuyor. bu tip taraftara tosiç atınç falan müstehak ya.
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 41
Yorum
black-KARTAL Aynen kardes isteyenler de klübe bes kurus katkisi olmayan adamlar
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 41
Yorum
black-KARTAL Kardes Milan ve psg nin isteyipde alamiyacagi futbolcu yok.sadece oynama garantisi istedi diye almiyorlar. bizde böyle bir kistas olmadigi icin 5 milyon verdigin adam yedek klübesindemi oturacak
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