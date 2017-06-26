Trabzonspor bayramlaştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşmayla AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, eski başkan İbrahim Hacıosmoğlu, eski yöneticiler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve taraftarlar katıldı. Transfer görüşmeleri yapmak üzere yurt dışında bulunan kulüp başkanı Muharrem Usta ise bayramlaşma töreninde yer almadı.



ÇUBUKÇU: "KENETLENEREK BAŞARILI OLABİLİRİZ"

Birlik ve beraberlik mesajı veren Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum. İnşallah Allah tekrarını nasip eder. Yeni bir sezon başlıyor. Trabzonspor camiasının kenetlendiği zaman başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu vesile ile herkesin bayramlarını kutluyorum" dedi.