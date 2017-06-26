Taraftar desteklesin

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, 50’nci yılda hedeflerine ulaşmak için taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi, “TS Club’lara ilgi gösterilmeli” dedi.

Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, 50'nci yılda hedeflerine ulaşmak için taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. TS Club mağazalarının kulübün ekonomik olarak kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Alp, "TS Club mağazalarını yeniden yapılandırıyoruz ve bu noktada taraftarlarımızın desteğine önemli ölçüde ihtiyacımız var. TS Club gelirlerimizde ciddi bir artış oldu ancak bunun daha ileri seviyelere çıkması adına yapmamız gereken çok iş var. Ürün kalitesini artırdık, artırmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızın da bu noktada yanımızda olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



SATIŞLAR ARTTI

TS Club'larda 1 Aralık 2015- 20 Mayıs 2016 ile 1 Aralık 2016-20 Mayıs 2017 dönemleri karşılaştırıldığında toplam satışların yüzde 48, perakende satışların % 63, toptan satışların % 24 ve lisansiye satışların da % 64 arttığı öğrenildi.



BEYAZ FORMA TS CLUB'LARDA

Bordo-mavili takımın sezonun son maçında Bursa karşılaşmasında ilk kez giydiği yeni dönem beyaz formalar dün satışa sunuldu. Dünden itibaren TS Club'larda satışa sunulan formarın göğüs altındaki çarpıcı üçgen motifleri yer alıyor. Bordo, mavi ve beyaz renkteki üçgenlerin hareketlendirdiği formada klasik tarza getirilen dinamizm ve üç rengin kurgusunda sentez duygusu ön plana çıkıyor. Karadeniz ekibinin taraftarının bu formalara yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Temmuz ayının başında da iki yeni forma daha TS Club'lardaki yerini alacak.