 Kupaları toplayacağız – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Kupaları toplayacağız

    Kupaları toplayacağız
    Karadeniz ekibinin yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, yeni sezonda zirveye oynayacak bir Trabzonspor için çok titiz transfer çalışması yapıldığını belirtti. Saral, "Başkanımız Muharrem Usta ve yönetim kurulumuz 50. yıl hedefi için tüm fedakarlığı yapıyor. Eski günlerdeki gibi şampiyonluklara ambargo koyan bir Trabzonspor geliliyor" diye konuştu.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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