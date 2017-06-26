Kupaları toplayacağız

Karadeniz ekibinin yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, yeni sezonda zirveye oynayacak bir Trabzonspor için çok titiz transfer çalışması yapıldığını belirtti. Saral, "Başkanımız Muharrem Usta ve yönetim kurulumuz 50. yıl hedefi için tüm fedakarlığı yapıyor. Eski günlerdeki gibi şampiyonluklara ambargo koyan bir Trabzonspor geliliyor" diye konuştu.