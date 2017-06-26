Kucka tamam, sıra Milan'da

Bu sezon kulüp tarihinin 50. yılını kutlayacak olan, transferde büyük oynuyor. İspanya La Liga'daforması giyenve Eskişehirspor'dan'yi kadrosuna katan, rotayı yıldız oyunculara çevirdi. Bunun için Başkan Muharrem Usta dün İtalya'ya gitti. Usta'nın ilk hedefinde Milan'ın Slovak orta saha oyuncusuvar. 30 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlayan Usta, bugün Milan ile masaya oturacak. Öncelikli teklif Kucka'yı kiralamak için yapılacak. Ancakbuna yanaşmazsa bu kez bonservisiyle alınması için öneri sunulacak.'da ısrarlı olan'nın 5 milyon euro'ya kadar çıkabileceği ve bu işi bitireceği belirtiliyor. Milan ile bugünkü görüşmede Beşiktaş'ın eski 10 numarası Sosa için de nabız yoklayacak olan Usta'nın bitirmeye yakın olduğu bir transfer de Arjantinli savunmacıFiorentina ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki stoperin bizzat teknik direktörtarafından takip edildiği ve istendiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon'da kaptanlık görevini de yürüten ve 33 maçta forma giyenile masaya oturacak olan, İtalya'da taraftara bayram müjdesi vermek istiyor.taraftarların bugün gözü kulağı İtalya'dan gelecek transfer haberlerinde olacak.