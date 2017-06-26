Kucka tamam, sıra Milan'da
30 yaşındaki Slovak orta saha ile her konuda anlaşan Usta, bugün Milan ile masaya oturacak ve kiralama teklifi sunacak. İtalyanlar bunu kabul etmezse bonservis için 5 milyon euro’ya kadar çıkıp bu transferi bitirecek.
Bu sezon kulüp tarihinin 50. yılını kutlayacak olan Fırtına, transferde büyük oynuyor. İspanya La Liga'da Celta Vigo forması giyen Theo Bongonda ve Eskişehirspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna katan Trabzonspor, rotayı yıldız oyunculara çevirdi. Bunun için Başkan Muharrem Usta dün İtalya'ya gitti. Usta'nın ilk hedefinde Milan'ın Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kucka var. 30 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlayan Usta, bugün Milan ile masaya oturacak. Öncelikli teklif Kucka'yı kiralamak için yapılacak. Ancak İtalyanlar buna yanaşmazsa bu kez bonservisiyle alınması için öneri sunulacak. Kucka'da ısrarlı olan Usta'nın 5 milyon euro'ya kadar çıkabileceği ve bu işi bitireceği belirtiliyor. Milan ile bugünkü görüşmede Beşiktaş'ın eski 10 numarası Sosa için de nabız yoklayacak olan Usta'nın bitirmeye yakın olduğu bir transfer de Arjantinli savunmacı Gonzalo Rodriguez.
RODRİGUEZ DE MASADA
Fiorentina ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki stoperin bizzat teknik direktör Ersun Yanal tarafından takip edildiği ve istendiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kaptanlık görevini de yürüten ve 33 maçta forma giyen Rodriquez ile masaya oturacak olan Muharrem Usta, İtalya'da taraftara bayram müjdesi vermek istiyor. Bordo-mavili taraftarların bugün gözü kulağı İtalya'dan gelecek transfer haberlerinde olacak.
Yunus Emre SEL
RODRİGUEZ DE MASADA
Fiorentina ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki stoperin bizzat teknik direktör Ersun Yanal tarafından takip edildiği ve istendiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kaptanlık görevini de yürüten ve 33 maçta forma giyen Rodriquez ile masaya oturacak olan Muharrem Usta, İtalya'da taraftara bayram müjdesi vermek istiyor. Bordo-mavili taraftarların bugün gözü kulağı İtalya'dan gelecek transfer haberlerinde olacak.
Yunus Emre SEL
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:58
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