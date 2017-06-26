 Eder transferi rafa kaldırıldı – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    transferi rafa kaldırıldı

    <a href="/index/eder?id=ea8e3446-cbe8-47b5-978d-933cf6e5c58b" class="" rel="tag">Eder</a> transferi rafa kaldırıldı

    Trabzonspor'un harekatı son buldu.

    Lille'in 29 yaşındaki Portekizli santrfor için harekete geçen yönetim, taraftarın "Bu futbolcu ile şampiyonluk gelmez. Daha iyi bir golcü alınmalı" mesajları sonrası yönetim geri adım attı ve başka isimlere yöneldi. kariyeri boyunca çıktığı 254 maçta 65 gol ve 30 da asist yapmış, düşük istatistikte kalmıştı.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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