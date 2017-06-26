Büyük bir aileyiz
Başkan Muharrem Usta, Ramazan Bayramı nedeniyle kulübün sitesinden bir mesaj yayınladı.
Bayramların birlik ve beraberliğin zirve yaptığı dönemler olduğuna dikkat çeken Usta, "Büyük Trabzonspor ailesi. Ülkemizin ve camiamızın her zamandan daha fazla kenetlenmeye ihtiyaç duyduğu bu günlerde bütün güzelliklerin sürekli olmasını gönülden dilerken mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ederim" dedi.
İYİ İŞ İÇİN ZAMAN GEREK
Başkan Usta, sosyal medya hesabı twitter'dan da paylaşımda bulundu, "Hedefe varmak için takımımıza hep beraber destek olursak ve çok çalışırsak her şey güzel olur. Ama iyi iş çıkarmak emek ve zaman ister" ifadelerine yer verdi.
İYİ İŞ İÇİN ZAMAN GEREK
Başkan Usta, sosyal medya hesabı twitter'dan da paylaşımda bulundu, "Hedefe varmak için takımımıza hep beraber destek olursak ve çok çalışırsak her şey güzel olur. Ama iyi iş çıkarmak emek ve zaman ister" ifadelerine yer verdi.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:12
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