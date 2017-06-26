Bayramlaşma töreni bugün
Trabzonspor, Ramazan Bayramı nedeniyle bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bayramlaşma töreni düzenleyecek. Kulübün saat 14.30'da gerçekleştirileceğini açıkladığı bayramlaşma törenine tüm camia davet edildi. Törene yoğun bir katılımın olması bekleniyor.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:44
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