Asamoah iddiası
Trabzonspor’un, Juventus’un 28 yaşındaki Ganalı orta sahasını istediği öne sürüldü.
Orta alana takviye yapmak isteyen bordo-mavili ekip, Juve'nin gözden çıkardığı Ganalı Kwadwo Asamoah'a talip oldu. Ghanasoccer. net sitesine göre kulübüyle sözleşmesi 2018'de sona erecek 1.73 boyundaki oyuncu ile Trabzonsporlu yöneticiler temasa geçti. 28 yaşındaki oyuncunun orta sahanın merkezinin yanı sıra sol kanatta da forma giyebiliyor olması, Karadeniz ekibi için bu transferi ideal hale getiriyor. Asamoah geride kalan sezonda sadece 18 Serie A maçında forma şansı bulabildi. Tecrübeli oyuncu, Juvestus ile toplam 130 maça çıktı, 5 gol atıp 30 gol attı.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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