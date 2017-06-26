 3 oyuncu kampa yetişecek – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    3 oyuncu kampa yetişecek

    3 oyuncu kampa yetişecek

    Karadeniz ekibi; Serdar Taşçı, Juraj Kucka ve Edin Visca transferlerini 2 Temmuz'da başlayacak yurtdışı kampı öncesi sonuçlandırmayı hedefliyor.

    2017-18 sezonunda zirve yarışının içerisinde olmayı arzulayan ve kadrosunu takviyelerle güçlendirmeyi planlayan bordo-mavililerin, uzun süredir temas halinde olduğu Spartak Moskova'dan Serdar Taşçı, Milan'dan Juraj Kucka ile Medipol Başakşehir'den Edin Visca transferlerinde sona yaklaştığı kaydedildi. Bu oyuncular için son detayları görüşen Trabzonspor, 2 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak yurtdışı ilk etap kampına kadar bu transferlere resmiyet kazandırmayı hedefliyor.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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