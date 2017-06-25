 Beyaz forma satışa çıktı – Fotomaç – 25 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Beyaz forma satışa çıktı

    Beyaz forma satışa çıktı
    Bordo-mavili takımın sezonun son maçında Bursa karşılaşmasında ilk kez giydiği yeni dönem beyaz formalar bugün satışa sunuluyor. Bugünden itibaren TS Club'larda satışa sunulacak formarın göğüs altındaki çarpıcı üçgen motifleri yer alıyor. Bordo, mavi ve beyaz renkteki üçgenlerin hareketlendirdiği formada klasik tarza getirilen dinamizm ve üç rengin kurgusunda sentez duygusu ön plana çıkıyor.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beyaz forma satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.