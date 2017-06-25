Beyaz forma satışa çıktı

Bordo-mavili takımın sezonun son maçında Bursa karşılaşmasında ilk kez giydiği yeni dönem beyaz formalar bugün satışa sunuluyor. Bugünden itibaren TS Club'larda satışa sunulacak formarın göğüs altındaki çarpıcı üçgen motifleri yer alıyor. Bordo, mavi ve beyaz renkteki üçgenlerin hareketlendirdiği formada klasik tarza getirilen dinamizm ve üç rengin kurgusunda sentez duygusu ön plana çıkıyor.