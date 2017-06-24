Yeniden Leiva
Trabzonspor, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Lucas Leiva için menajer Ahmet Bulut’a yetki verdi. Yapılan ilk görüşme ise futbolcunun yüksek maaş isteği nedeniyle sıkıntılı geçti
10 YILDIR LİVERPOOL'DA
Leiva geçen sezon 32 maçta forma giyen ve bu periyotta rakip fileleri bir kez sarsan 29 yaşındaki sambacı için herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek. Bir ara G.Saray'ın da gündeminde olan 1.79 boyundaki Brezilyalı, İngiliz ekibi Liverpool ile 346 maça çıktı ve 7 gol attı. Milan'lı ön libero Kucka'dan sonra İtalyan pasaportu da olan Leiva için de hamle yapılması "Onazi satılıyor mu" yorumuna neden oldu.
Yunus Emre SEL
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:46
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
Yeniden Leiva haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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