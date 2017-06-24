Yeniden Leiva

Trabzonspor, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Lucas Leiva için menajer Ahmet Bulut’a yetki verdi. Yapılan ilk görüşme ise futbolcunun yüksek maaş isteği nedeniyle sıkıntılı geçti

Trabzonspor orta saha için bir süredir temas halinde olduğu Juraj Kucka'nın transferini sonuçlandırmak için yoğun çaba harcarken, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Bordo-mavililer 10 yıl Liverpool'da oynadıktan sonra bu yıl henüz sözleşmesi yenilenmeyen orta saha oyuncusu Lucas Leiva için hamle yaptı. Karadeniz ekibi bu transferi sonuçlandırması için menajer Ahmet Bulut'a yetki verdi. Oyuncuyla yapılan ilk görüşmenin olumsuz geçtiği öğrenildi. Leiva'nın yüksek bir rakam talep etmesi nedeniyle sıkıntı yaşanırken, yönetimin yeni bir teklif sunarak bu transferi bitirmeyi masaya yatırdığı vurgulandı. Birkaç gün içinde tarafların yeniden görüşeceği vurgulandı.



10 YILDIR LİVERPOOL'DA

Leiva geçen sezon 32 maçta forma giyen ve bu periyotta rakip fileleri bir kez sarsan 29 yaşındaki sambacı için herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek. Bir ara G.Saray'ın da gündeminde olan 1.79 boyundaki Brezilyalı, İngiliz ekibi Liverpool ile 346 maça çıktı ve 7 gol attı. Milan'lı ön libero Kucka'dan sonra İtalyan pasaportu da olan Leiva için de hamle yapılması "Onazi satılıyor mu" yorumuna neden oldu.



Yunus Emre SEL