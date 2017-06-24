Yeni formalar satışa çıkıyor
Trabzonspor’un ilk defa sezonun son maçında Bursaspor karşılaşmasında giydiği yeni sezon için hazırlanan beyaz formalar TS Clublar’da satışa sunulacak.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, beyaz formaların Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren tüm TS Club mağazalarında satışa sunulacağı belirtildi, TS Club'a ait internet sitesinden de online olarak sipariş verilebileceği belirtildi.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:34
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Mas burada çok mutlu
Toplam 2
Yorum
CEVAP HAKKI BİZİM 10 YILLIK SOL BEK SORUNUMUZU ÇÖZDÜ. UYUM SAĞLADI. MAS VE PAREARA SAYESİNDE KANAT BİNDİRMELERİ YAPIP TAKIM OLUYORUZ
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Visca teklifi artırıldı
Toplam 8
Yorum
onur z basın parayı alın bu uşagı seney şampion almak istiyosanız tabi ama istemionuz biliom rant yapıonuz taraftarların sırtında yeter artk.....
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Volkan bir anda çılgına döndü
Toplam 2
Yorum
Zeki bu olaylar Türkiye trafiginde her gün binlerce kez yasaniyor, ama haber olmuyor, olayda Volkan olunca niye haber oluyor?
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