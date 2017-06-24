 Yeni formalar satışa çıkıyor – Fotomaç – 24 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yeni formalar satışa çıkıyor

    Yeni formalar satışa çıkıyor

    Trabzonspor’un ilk defa sezonun son maçında Bursaspor karşılaşmasında giydiği yeni sezon için hazırlanan beyaz formalar TS Clublar’da satışa sunulacak.


    Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, beyaz formaların Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren tüm TS Club mağazalarında satışa sunulacağı belirtildi, TS Club'a ait internet sitesinden de online olarak sipariş verilebileceği belirtildi.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni formalar satışa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.