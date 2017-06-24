Visca teklifi artırıldı
Bordo-mavili takım, Başakşehir’in sağ kanat oyuncusu için dün yeni bir öneri daha sundu Trabzonspor, İstanbul ekibine Yusuf Erdoğan+Aytaç Kara+2.5 milyon euro teklif etti
Geride kalan sezonda çıktığı 43 resmi maçta 10 gol atan ve 10 asist yapan Edin Visca, Süper Lig'in son üç sezonunda skora en fazla katkı sağlayan orta saha oyuncusu durumunda. Ligde bu süreçte 33 gol atan ve 13 asist yapan isim 46 gole etki etmeyi başardı. Öte yandan Visca son üç sezonda 102 lig maçına çıktı ve bunu başaran tek oyuncu oldu. Başkan Usta onu çok istiyor.
Abdullah Avcı: Visca gidebilir
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Visca'nın ayrılmasına hazır olduğunu söyledi. A Spor'a konuşan Avcı, "Yönetimimiz kuşkusuz en iyisine karar verecektir. Ben teknik adam olarak böyle bir olasılığa karşı hazırlıklıyım. Yedeklemelerim kuşkusuz var. Önemli olan kulüp menfaatidir" dedi.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:50
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
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