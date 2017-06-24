 Visca teklifi artırıldı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Visca teklifi artırıldı

    Visca teklifi artırıldı

    Bordo-mavili takım, Başakşehir’in sağ kanat oyuncusu için dün yeni bir öneri daha sundu Trabzonspor, İstanbul ekibine Yusuf Erdoğan+Aytaç Kara+2.5 milyon euro teklif etti

    Karadeniz ekibi, transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor. Medipol Başakşehir'e Yusuf Erdoğan + Aytaç Kara ve 2.5 milyon euro öneren Karadeniz ekibi, Boşnak futbolcunun gelecek sezon için kurulacak iddialı kadroda önemli işler yapacağına inanıyor. Bu arada İstanbul ekibinin Trabzonspor'dan başka bir oyuncu istemesi durumunda bu isimlerin de masaya dahil edilebileceği ifade edildi. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için gelecek hafta Başakşehir ile yeniden masaya oturulması bekleniyor.

    Geride kalan sezonda çıktığı 43 resmi maçta 10 gol atan ve 10 asist yapan Edin Visca, Süper Lig'in son üç sezonunda skora en fazla katkı sağlayan orta saha oyuncusu durumunda. Ligde bu süreçte 33 gol atan ve 13 asist yapan isim 46 gole etki etmeyi başardı. Öte yandan Visca son üç sezonda 102 lig maçına çıktı ve bunu başaran tek oyuncu oldu. Başkan Usta onu çok istiyor.

    Abdullah Avcı: Visca gidebilir
    Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Visca'nın ayrılmasına hazır olduğunu söyledi. A Spor'a konuşan Avcı, "Yönetimimiz kuşkusuz en iyisine karar verecektir. Ben teknik adam olarak böyle bir olasılığa karşı hazırlıklıyım. Yedeklemelerim kuşkusuz var. Önemli olan kulüp menfaatidir" dedi.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:50
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